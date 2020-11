Cotto e Mangiato ricetta 27 novembre 2020 | frittelle di mele

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 27 novembre 2020) Come da consuetudine ladel venerdì diè un dolce. Tessa ha preparato ledi. LaPer preparare questati servono: 3renette 1 uovo 1 cucchiaio di miele 80 grammi di latte Cannella Buccia di un limone 100 grammi di farina 1 cucchiaio di lievito istantaneo Procedimento Tagliare lee mettere da parte. Poi in una ciotola aprire un uovo mettere il miele il latte e la cannella. Mischiare il tutto e grattugiare la buccia del limone poi adagio aggiungere della farina, in ultimo il lievito istantaneo. Amalgamare tutto, e aggiungere anche letagliate a dadini. Riscaldare olio in una padella bella alta e friggere un po’ per volta. L'articolo ...