Carla non ce l’ha fatta: ora ascolterà dal cielo la serenata del suo alpino innamorato (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Video sulla serenata dell’alpino sotto il balcone dell’ospedale in cui era ricoverata la moglie, è diventato virale. Ci piace pensare che oggi Carla ascolterà dal cielo la serenata del suo alpino innamorato. Con la fisarmonica, il marito Stefano, amava andare sotto la finestra dell’ospedale in cui era ricoverata, e iniziava a suonare per lei le canzoni che li avevano accompagnati nella loro vita passata insieme. Ricordi di amore e di gioventù. Oggi Carla non c’è più, il male che l’aveva intrappolata se l’è portata via, e Stefano rimane solo, con la sua fisarmonica. Lasciandoci però la speranza che l’amore vero ed eterno esiste, proprio come nelle favole. Stefano Bozzini, alpino 81 anni, nelle ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Video sulladell’sotto il balcone dell’ospedale in cui era ricoverata la moglie, è diventato virale. Ci piace pensare che oggidalladel suo. Con la fisarmonica, il marito Stefano, amava andare sotto la finestra dell’ospedale in cui era ricoverata, e iniziava a suonare per lei le canzoni che li avevano accompagnati nella loro vita passata insieme. Ricordi di amore e di gioventù. Ogginon c’è più, il male che l’aveva intrappolata se l’è portata via, e Stefano rimane solo, con la sua fisarmonica. Lasciandoci però la speranza che l’amore vero ed eterno esiste, proprio come nelle favole. Stefano Bozzini,81 anni, nelle ...

