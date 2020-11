Atalanta, Gasperini: «Liverpool è stata una grande iniezione di fiducia» (Di venerdì 27 novembre 2020) Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della gara contro il Verona. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta che ricorda Maradona Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona. Liverpool – «Mercoledì è stata una serata magica. Vincere su quel campo, anche dopo la partita dell’andata, è stata una grande soddisfazione e un’iniezione di fiducia. Deve essere la base per poter portare tutto in campionato già nelle prossime gare». SVOLTA – «Non ho fatto nulla di diverso, bisogna stare attenti visto che si gioca con una continuità differente, senza pubblico. È difficile recuperare da una gara all’altra, in generale ci sono molti più infortuni. Queste sono le componenti più difficili e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Gian Pieroparla alla vigilia della gara contro il Verona. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’che ricorda Maradona Gian Pieroparla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Verona.– «Mercoledì èuna serata magica. Vincere su quel campo, anche dopo la partita dell’andata, èunasoddisfazione e un’di. Deve essere la base per poter portare tutto in campionato già nelle prossime gare». SVOLTA – «Non ho fatto nulla di diverso, bisogna stare attenti visto che si gioca con una continuità differente, senza pubblico. È difficile recuperare da una gara all’altra, in generale ci sono molti più infortuni. Queste sono le componenti più difficili e ...

dr91j : @drooooshk @Atalanta_BC Da quando hanno Gasperini come allenatore sono diventati una squadra piacevole da seguire - CinqueNews : Atalanta: Gasperini: «Liverpool iniezione di fiducia» - sportli26181512 : Gasperini: 'Che serata ad Anfield! Ilicic è recuperato, quando vedo come gioca...': Gasperini: 'Che serata ad Anfie… - Gazzetta_it : #Gasperini: 'Che serata ad #Anfield! #Ilicic è recuperato, quando vedo come gioca...' - siciliafeed : Atalanta: Gasperini, Liverpool iniezione di fiducia -