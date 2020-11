Traffico Roma del 26-11-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020) Luceverdeda trovati all’appuntamento con luce verde Buongiorno da Simone Cerchiara disagi a causa di un incidente sul Lungotevere de’ Cenci ci troviamo all’altezza di via Arenula di Ponte Garibaldi ripercussioni a partire dal Lungotevere Aventino è in prossimità dell’incidente procedere con prudenza a causa di olio sull’asfalto vicino Villa Pamphilirallentato tra la via Aurelia Antica e via del Casale di San Pio Quinto si procede in coda sulla via Appia Antica nel tratto che dal altezza dell’ardeatina arriva a Porta San Sebastiano lavori e fusioni sulla via Salariaall’altezza della motorizzazione e intanto momento di rallentamenti e code sulla Flaminia e sulla Cassia entrando ain alcuni tratti perde di queste di altre notizie consultate il nostro sito ...