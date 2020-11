Tajani e Salvini: “Dai progetti per Recovery Fund alla Flat Tax. Ecco le nostre proposte se il governo vuol dialogare con noi” (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo il voto a favore dello scostamento di Bilancio, il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ha voluto puntualizzare in un con: “Collaborazione istituzionale non significa sostenere il governo, oggi il centrodestra non ha votato la fiducia a questo esecutivo – e aggiunge – non estremo mai in un governo dove ci sono forze alternative al nostro modo di concepire la vita e la società”. Tajani fissa i paletti a nome di Forza Italia per proseguire il dialogo col governo: “Scriviamo insieme i progetti per i fondi del Recovery Fund, noi insistiamo su Flat tax e riforma fiscale”. Salvini: “Se andrà avanti questo percorso di ascolto, penso a un tavolo con il centrodestra unito in diretta streaming sulla scuola con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo il voto a favore dello scostamento di Bilancio, il vicepresidente di Forza Italia, Antonioha voluto puntualizzare in un con: “Collaborazione istituzionale non significa sostenere il, oggi il centrodestra non ha votato la fiducia a questo esecutivo – e aggiunge – non estremo mai in undove ci sono forze alternative al nostro modo di concepire la vita e la società”.fissa i paletti a nome di Forza Italia per proseguire il dialogo col: “Scriviamo insieme iper i fondi del, noi insistiamo sutax e riforma fiscale”.: “Se andrà avanti questo percorso di ascolto, penso a un tavolo con il centrodestra unito in diretta streaming sulla scuola con ...

