«Se non mangerò panettone sarà perché non lo merito» (Di giovedì 26 novembre 2020) Tapiro d’Oro per il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, raggiunto a Milano da Valerio Staffelli, Conte ha dato laconiche risposte dal finestrino della sua auto all’inviato di Striscia La Notizia: «C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l’avrò meritato. Se la squadra L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) Tapiro d’Oro per il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, raggiunto a Milano da Valerio Staffelli, Conte ha dato laconiche risposte dal finestrino della sua auto all’inviato di Striscia La Notizia: «C’è da lavorare tanto, ma se nonilsi vede che non l’avrò meritato. Se la squadra L'articolo

GurzoBahri : RT @marifcinter: #Inter, Tapiro d'Oro per #Conte: 'C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato.… - GurzoBahri : RT @CalcioFinanza: Tapiro d'oro a Conte: «Se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato» - NonConoscoVG : Alla consegna del tapiro, Conte a Striscia la Notizia: “C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si ve… - Giovanni1962RM : RT @Vatenerazzurro1: Secondo tapiro d'oro a #Conte. Il tecnico dell'Inter: «C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede c… - Giovanni1962RM : RT @FrancescaCphoto: Conte ricevendo oggi il Tapiro d'Oro :'C’è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò me… -