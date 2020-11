Sanità, dopo il caos Covid Regione Lombardia punta a copiare il modello Zaia: i documenti riservati (Di giovedì 26 novembre 2020) Non solo un rimpasto di giunta, del quale si continua a parlare nei corridoi della Regione, ma anche una complessiva e profonda revisione del modello di gestione della Sanità in Lombardia. È questo il piano sul quale il centrodestra lombardo sta lavorando, per affrontare la nuova fase della crisi pandemica e per fare fronte alle numerose critiche ricevute. Leggi anche: Esclusivo TPI: Un documento riservato di ATS Milano rivela i veri numeri dietro la catastrofe dei vaccini dopo l’iniziativa del sindaco di Milano Beppe Sala, che insieme al Pd ha presentato un piano per la riforma della Sanità regionale, anche il medico Vittorio Agnoletto ha avanzato le sue proposte per una radicale revisione del sistema. Ma Regione Lombardia guarda al ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Non solo un rimpasto di giunta, del quale si continua a parlare nei corridoi della, ma anche una complessiva e profonda revisione deldi gestione dellain. È questo il piano sul quale il centrodestra lombardo sta lavorando, per affrontare la nuova fase della crisi pandemica e per fare fronte alle numerose critiche ricevute. Leggi anche: Esclusivo TPI: Un documento riservato di ATS Milano rivela i veri numeri dietro la catastrofe dei vaccinil’iniziativa del sindaco di Milano Beppe Sala, che insieme al Pd ha presentato un piano per la riforma dellaregionale, anche il medico Vittorio Agnoletto ha avanzato le sue proposte per una radicale revisione del sistema. Maguarda al ...

