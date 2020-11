"Respinto il mio documentario, nemmeno con Berlusconi". Santoro rifiutato spara a zero sulla Rai e grillini (Di giovedì 26 novembre 2020) Michele Santoro è un fiume in piena contro la Rai. Il motivo? Il no alla messa in onda di un suo documentario. Lo sfogo del giornalista arriva su Tpi.it dove scrive: "Diffonderanno in rete “I Fili dell'Odio”, una produzione indipendente di un gruppo di giovani autori che ho collaborato a realizzare. Le manipolazioni e l'inquinamento dei Social oggi sono un tema fondamentale perché producono una grave deformazione della democrazia. È un merito averlo voluto affrontare anche con pochi mezzi a disposizione", ha premesso per poi passare all'attacco. Viale Mazzini infatti non ne ha voluto sapere della proposta: "Non è la prima volta che mi trovo di fronte a una dimostrazione così grave di ottusità", ha aggiunto infuriato. Ma non è finita qui, perché Santoro non ha potuto fare a meno di non notare un piccolo (se così si può ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Micheleè un fiume in piena contro la Rai. Il motivo? Il no alla messa in onda di un suo. Lo sfogo del giornalista arriva su Tpi.it dove scrive: "Diffonderanno in rete “I Fili dell'Odio”, una produzione indipendente di un gruppo di giovani autori che ho collaborato a realizzare. Le manipolazioni e l'inquinamento dei Social oggi sono un tema fondamentale perché producono una grave deformazione della democrazia. È un merito averlo voluto affrontare anche con pochi mezzi a disposizione", ha premesso per poi passare all'attacco. Viale Mazzini infatti non ne ha voluto sapere della proposta: "Non è la prima volta che mi trovo di fronte a una dimostrazione così grave di ottusità", ha aggiunto infuriato. Ma non è finita qui, perchénon ha potuto fare a meno di non notare un piccolo (se così si può ...

