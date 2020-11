Perché l’Italia è l’unico paese d’Europa in cui non si usa l’autocertificazione digitale? (Di giovedì 26 novembre 2020) Certi amore non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Un po’ come quello del governo Conte per le autocertificazioni: con il Dpcm del 4 novembre, dopo una pausa di più di sei mesi, per i cittadini delle regioni rosse è tornato l’obbligo di giustificare i propri spostamenti, mentre per quelli delle regioni gialle e arancioni è necessario farlo solamente durante le ore di coprifuoco. Nonostante le numerose manifestazioni di dissenso per le nuove restrizioni e gli interventi nei talk show di giornalisti, immunologi e altri personaggi portati alla ribalta dalla pandemia, a nessuno sembra esser venuto in mente di mettere in discussione il sistema delle autocertificazioni. Già, Perché quella che per noi italiani è diventata un’abitudine, nel resto dell’Europa è una pratica (quasi) sconosciuta. Perché siamo uno dei pochi paesi a usare (di nuovo) ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) Certi amore non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Un po’ come quello del governo Conte per le autocertificazioni: con il Dpcm del 4 novembre, dopo una pausa di più di sei mesi, per i cittadini delle regioni rosse è tornato l’obbligo di giustificare i propri spostamenti, mentre per quelli delle regioni gialle e arancioni è necessario farlo solamente durante le ore di coprifuoco. Nonostante le numerose manifestazioni di dissenso per le nuove restrizioni e gli interventi nei talk show di giornalisti, immunologi e altri personaggi portati alla ribalta dalla pandemia, a nessuno sembra esser venuto in mente di mettere in discussione il sistema delle autocertificazioni. Già,quella che per noi italiani è diventata un’abitudine, nel resto dell’Europa è una pratica (quasi) sconosciuta.siamo uno dei pochi paesi a usare (di nuovo) ...

