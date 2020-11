«Orwell 2 0 – Il lato oscuro del progresso» | così Orwell ha predetto il nostro presente

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 26 novembre 2020) Se il termine «orwelliano» viene usato sempre più spesso per descrivere i tempi di oggi, spettro di una realtà che George Orwell ha raccontato con dovizia di particolari quasi cento anni fa, lo dobbiamo a come la privacy, la comunicazione di massa e lo sviluppo tecnologico si siano evoluti nel corso degli anni, trasformando quel pensiero visionario e distopico in una predizione incredibilmente vicina alla quotidianità che viviamo ogni giorno. Ce lo spiega molto bene un documentario, Orwell 2.0 – Il lato oscuro del progresso, che, in occasione dei 70 anni dalla scomparsa di Orwell, racconta in che maniera l’autore di 1984 e La fattoria degli animali abbia sezionato le paure dell’epoca prevedendo il futuro.