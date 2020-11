Operazione di recupero di veicoli rubati a Tor di Quinto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 novembre 2020) Proseguono gli interventi di ripristino del decoro da parte del nostro Reparto Tutela Fluviale. Ieri gli agenti, dopo aver rinvenuto sul greto del Tevere, in prossimità della pista ciclabile Tor di– Castel Giubileo, due auto rubate, hanno attivato le procedure per il loro. Un’non semplice, a causa del posizionamento dei mezzi: necessario l’uso di una corda con la quale gli operanti si sono calati per consentire le verifiche del caso. La denuncia di furto di entrambi irisale a pochi giorni prima del ritrovamento. Già in precedenza le pattuglie del Reparto “Tiber” avevano proceduto aldi altri mezzi, sempre di provenienza furtiva. su Il Corriere della Città.