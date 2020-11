Oggi Arcuri ha alzato definitivamente bandiera bianca sull’app Immuni (Di giovedì 26 novembre 2020) La Corea è lontana. Anzi, è un miraggio. Avevamo scomodato le migliori menti del Paese per realizzare una applicazione che, in qualche modo, potesse aiutarci a tracciare i contagi e a monitorare l’evoluzione della pandemia attraverso la tecnologia. Una cosa che un Paese moderno, nel 2020, dovrebbe essere in grado di fare, come ha dimostrato efficacemente la Corea del Sud, dove proprio grazie a un’app di tracciamento si è riusciti a contenere la pandemia sin dalla prima ondata di primavera. Oggi, invece, il commissario straordinario Domenico Arcuri ha ammesso che l’app Immuni non ha funzionato. LEGGI ANCHE > La storia di Chiara Galeazzi che ha spiegato cosa succede quando ricevi una notifica di Immuni App Immuni non ha funzionato, le parole del commissario Arcuri Nel corso della sua ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 26 novembre 2020) La Corea è lontana. Anzi, è un miraggio. Avevamo scomodato le migliori menti del Paese per realizzare una applicazione che, in qualche modo, potesse aiutarci a tracciare i contagi e a monitorare l’evoluzione della pandemia attraverso la tecnologia. Una cosa che un Paese moderno, nel 2020, dovrebbe essere in grado di fare, come ha dimostrato efficacemente la Corea del Sud, dove proprio grazie a un’app di tracciamento si è riusciti a contenere la pandemia sin dalla prima ondata di primavera., invece, il commissario straordinario Domenicoha ammesso che l’appnon ha funzionato. LEGGI ANCHE > La storia di Chiara Galeazzi che ha spiegato cosa succede quando ricevi una notifica diAppnon ha funzionato, le parole del commissarioNel corso della sua ...

