Maradona | la salma è arrivata presso la Casa Rosada

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ladi Diego Armandoè giunto sul posto in cui verranno svolti i funerali. Centinaia di persone sono già presenti all’esterno, in attesa di potergli rendere il giusto omaggio. Diego Armandoè arrivato nellain cui il mondo gli dirà addio per l’ultima volta. Ladel Pibe de Oro, scomparso L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

EmMicucci : RT @Agenzia_Ansa: La salma di Diego Armando #Maradona è arrivata alla Casa Rosada, la sede presidenziale a Buenos Aires, dove è stata alles… - Gazzetta_it : #Maradona #ciaodiego #D10S #pibedeoro la salma di Diego arrivata alla Casa Rosada di Buenos Aires. Tutti in fila pe… - Agenzia_Ansa : La salma di Diego Armando #Maradona è arrivata alla Casa Rosada, la sede presidenziale a Buenos Aires, dove è stata… - laregione : Un milione di persone attese per 'el Pibe de Oro' - Gresy73 : RT @fanpage: Passa la salma di Maradona, bagno di folla gli rende omaggio a Buenos Aires #26novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona salma

Camera ardente per tre giorni nella Casa Rosada di Buenos Aires, il palazzo della presidenza argentina per Diego Armando Maradona ...E certo, mica ci sarà persona assennata che possa proporre Diego Armando Maradona come modello di vita? E neanche come modello di atleta. Sarebbe da ricovero. La sua esistenza non potrà mai essere un ...