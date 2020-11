Le previsioni meteo di venerdì 27 novembre

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 26 novembre 2020) – Nuvole sparse al Nord, al Centro addensamenti compatti sulla Sardegna e sulla Toscana. Al Sud variabile sulla Sicilia e sul versante ionico peninsulare. – Isolati rovesci interesseranno la penisola italiana, che godrà però anche di ampi soleggiamenti nel corso della giornata. Nord – Nuvole sparse su Piemonte, Emilia Romagna e Liguria Nuvole su Piemonte, Emilia Romagna e Liguria con possibili rovesci. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto del settore. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno gli 11 gradi. Centro – Addensamenti compatti interesseranno la Sardegna e la Toscana Addensamenti compatti su Sardegna e Toscana con rovesci anche di moderata intensità, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 17 ...