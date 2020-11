La stretta di mano tra Conte e Gruber senza mascherina è precedente alla pandemia

Leggi su facta.news

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il 25 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra la giornalista e conduttrice Lillie il presidente del Consiglio Giuseppeall’interno dello studio del programma televisivo Otto e mezzo (La7). Lo scatto mostra i due mentre si stringono la, non rispettando quindi il distanziamento sociale applicato per limitare il diffondersi della Covid-19 in Italia e non indossano la, dispositivo di protezione individuale obbligatorio in occasioni simili. L’immagine è accompagnata da questo commento: «La dovrete portare maledetti Foto di ieri sera. Nientedi. E questi vengono a farci le lezioncine». Il riferimento èpuntata di Otto e mezzo condotta da, andata ...