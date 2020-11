La giunta Fontana difende la casta. No al taglio dei mega-stipendi. Bocciata la proposta M5S di ridurre le indennità. Tutta la maggioranza vota contro, e il Pd si accoda (Di giovedì 26 novembre 2020) Quantomeno qualcuno ci ha provato. E specie in periodo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica, non è poca roba. Il punto, però, è che, nonostante gli sforzi del gruppo regionale del Movimento cinque stelle, nessuno a quanto pare in Regione Lombardia ha intenzione di toccare al ribasso gli stipendi. La proposta presentata nell’ambito del dibattito sulla risoluzione legata al Documento di economia e finanza 2020 dal consigliere pentastellato Luigi Piccirillo prevedeva proprio questo: tagliare (“un’incisiva azione di riduzione”, c’è scritto nell’emendamento depositato) gli stipendi di consiglieri regionali, assessori e al presidente Attilio Fontana. LA BEFFA. Risultato? Al di là del Movimento cinque stelle nessun gruppo consiliare ha votato a favore dell’emendamento. “È indecente e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Quantomeno qualcuno ci ha provato. E specie in periodo di emergenza sanitaria e di conseguente crisi economica, non è poca roba. Il punto, però, è che, nonostante gli sforzi del gruppo regionale del Movimento cinque stelle, nessuno a quanto pare in Regione Lombardia ha intenzione di toccare al ribasso gli. Lapresentata nell’ambito del dibattito sulla risoluzione legata al Documento di economia e finanza 2020 dal consigliere pentastellato Luigi Piccirillo prevedeva proprio questo: tagliare (“un’incisiva azione di riduzione”, c’è scritto nell’emendamento depositato) glidi consiglieri regionali, assessori e al presidente Attilio. LA BEFFA. Risultato? Al di là del Movimento cinque stelle nessun gruppo consiliare hato a favore dell’emendamento. “È indecente e ...

