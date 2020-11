In Venezuela Maduro è un po’ più solo (Di giovedì 26 novembre 2020) Mentre si avvicinano le elezioni legislative partiti e attivisti di sinistra che lo hanno sostenuto fin qui iniziano a prenderne le distanze, racconta il "New York Times" Leggi su ilpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Mentre si avvicinano le elezioni legislative partiti e attivisti di sinistra che lo hanno sostenuto fin qui iniziano a prenderne le distanze, racconta il "New York Times"

gemin_steven98 : RT @ilpost: In Venezuela Maduro è un po’ più solo - ilpost : In Venezuela Maduro è un po’ più solo - 1GROSSI : RT @laperlaneranera: Cina e Venezuela sospettati di aver svolto ruoli indiretti, per tentare di influenzare attraverso Finanziamenti, di ri… - VCountry3 : RT @laperlaneranera: Cina e Venezuela sospettati di aver svolto ruoli indiretti, per tentare di influenzare attraverso Finanziamenti, di ri… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Cina e Venezuela sospettati di aver svolto ruoli indiretti, per tentare di influenzare attraverso Finanziamenti, di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela Maduro In Venezuela Maduro è un po’ più solo Il Post In Venezuela piangono la morte di Maradona

Agenzia di stampa latinoamericana Prensa Latina - Inicio In Venezuela piangono la morte di Maradona . Caracas, 25 nov (Prensa Latina) Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si ...

Maradona: Maduro, 'hasta siempre, Pibe de America'

Anche il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Diego Armando Maradona. (ANSA) ...

Agenzia di stampa latinoamericana Prensa Latina - Inicio In Venezuela piangono la morte di Maradona . Caracas, 25 nov (Prensa Latina) Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si ...Anche il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Diego Armando Maradona. (ANSA) ...