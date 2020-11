I fratelli Gallagher e Maradona, un ricordo sincero e appassionato: “Era il più str**** di tutti” (Di giovedì 26 novembre 2020) I fratelli Gallagher e Maradona, un ricordo che solo gli ex Oasis potevano regalare. La morte del gigante del calcio mondiale non ha sconvolto solo lo sport, ma anche tutti quelli che – negli anni – gli sono gravitati attorno. Tante le celebrità con le quali ha incrociato il suo cammino, compresi anche i fratelli Gallagher. A pubblicare una loro foto insieme è stato Liam, che ha così ricordato Maradona, a modo suo e con i toni che ci saremmo aspettati dal minore dei fratelli: “Nessuno stronzo si avvicinerà mai al suo livello”. Parole forti che raccontano l’anima unica di Maradona. Liam Gallagher utilizza lo slang inglese per spiegare quando fosse grande, con quel GOAT che ha un doppio significato. Da un lato, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) I, unche solo gli ex Oasis potevano regalare. La morte del gigante del calcio mondiale non ha sconvolto solo lo sport, ma anche tutti quelli che – negli anni – gli sono gravitati attorno. Tante le celebrità con le quali ha incrociato il suo cammino, compresi anche i. A pubblicare una loro foto insieme è stato Liam, che ha così ricordato, a modo suo e con i toni che ci saremmo aspettati dal minore dei: “Nessuno stronzo si avvicinerà mai al suo livello”. Parole forti che raccontano l’anima unica di. Liamutilizza lo slang inglese per spiegare quando fosse grande, con quel GOAT che ha un doppio significato. Da un lato, ...

Mariquita_la1a : RT @leggoit: I fratelli #Gallagher degli #Oasis ricordano Maradona: «Leggenda, nessuno str***o come lui» - leggoit : I fratelli #Gallagher degli #Oasis ricordano Maradona: «Leggenda, nessuno str***o come lui» - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Oasis: quella volta in cui #Maradona (durante una festa a Buenos Aires) minacciò i fratelli Galla… - supersonick_ : Finisce il concerto a Buenos Aires. Maradona invita i due Gallagher a un party pieno di ragazze e alcool. Prima di… - VirginRadioIT : Oasis: quella volta in cui #Maradona (durante una festa a Buenos Aires) minacciò i fratelli Gallagher -

Ultime Notizie dalla rete : fratelli Gallagher I fratelli Gallagher degli Oasis ricordano Maradona: «Leggenda, nessuno str***o come lui» Leggo.it I fratelli Gallagher degli Oasis ricordano Maradona: «Leggenda, nessuno str***o come lui»

La morte di Diego Armando Maradona è certamente uno dei lutti più grandi in questo 2020 che ha portato via tante leggende. E quando muore un gigante, chi rimane in vita cerca di dare ...

Oasis e l’incontro con Maradona, in cui…

Liam Gallagher degli Oasis ha raccontato di quella volta in cui insieme al fratello ebber modo di incontrare Maradona. Gli venne detto ...

La morte di Diego Armando Maradona è certamente uno dei lutti più grandi in questo 2020 che ha portato via tante leggende. E quando muore un gigante, chi rimane in vita cerca di dare ...Liam Gallagher degli Oasis ha raccontato di quella volta in cui insieme al fratello ebber modo di incontrare Maradona. Gli venne detto ...