“Dopo 3 anni continua a mentire”. Giorgio Manetti attacca Gemma Galgani, nuove pesantissime rivelazioni sulla loro storia (Di giovedì 26 novembre 2020) nuove rivelazioni contraddistinte dalla provocazione da parte dell’ex cavaliere di ‘Uomini e Donne’ Giorgio Manetti. Presa di mira ancora una volta la sua ex Gemma Galgani. Su di lei ha parlato molto spesso in passato, ma stavolta l’ha voluta punzecchiare ancora di più. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’ ha innanzitutto detto qualcosa su di sé e in particolare ha risposto alle insistenti voci che lo darebbero nuovamente vicino ad entrare a far parte del dating show di Canale 5. A tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella trasmissione di Maria De Filippi, l’uomo non ha nessuna intenzione di ritornarci. Ha infatti confessato ufficialmente di non voler più tornare nel cast. Anche perché è felicemente fidanzato con la signora Caterina. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 26 novembre 2020)contraddistinte dalla provocazione da parte dell’ex cavaliere di ‘Uomini e Donne’. Presa di mira ancora una volta la sua ex. Su di lei ha parlato molto spesso in passato, ma stavolta l’ha voluta punzecchiare ancora di più. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Mio’ ha innanzitutto detto qualcosa su di sé e in particolare ha risposto alle insistenti voci che lo darebbero nuovamente vicino ad entrare a far parte del dating show di Canale 5. A tredi distanza dalla sua ultima apparizione nella trasmissione di Maria De Filippi, l’uomo non ha nessuna intenzione di ritornarci. Ha infatti confessato ufficialmente di non voler più tornare nel cast. Anche perché è felicemente fidanzato con la signora Caterina. A ...

