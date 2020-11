DIRETTA Cluj-Roma: segui la partita LIVE (Di giovedì 26 novembre 2020) La Roma scende in campo in Europa League per affrontare il Cluj, giallorossi alla ricerca dei tre punti per consolidare il primo posto nel girone. Il percorso della Roma in Europa League, al momento, vede i giallorossi in posizione di favore, primi nel girone con 7 punti, a +3 da Young Boys e Cluj. Proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 26 novembre 2020) Lascende in campo in Europa League per affrontare il, giallorossi alla ricerca dei tre punti per consolidare il primo posto nel girone. Il percorso dellain Europa League, al momento, vede i giallorossi in posizione di favore, primi nel girone con 7 punti, a +3 da Young Boys e. Proprio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

VoceGiallorossa : ???Pronti per #ClujRoma? Prepartita di @MerKanT92 e Vincenzo Pennisi, diretta testuale di @danilo_budite… - forzaroma : #ClujRoma: le formazioni, diretta e risultato in tempo reale #ASRoma - GuidaTVPlus : 26-11-2020 20:55 #TV8 Cluj - Roma (diretta) #Calcio #Sport #StaseraInTV - Gaebaldi : Diretta Europa League LIVE: Lille-Milan - Cluj-Roma e Napoli-Rijeka (AUDIO LETTURA DELL'ARTICOLO PER IPO E NON VEDE… - Giangidorsi : RT @ReteSport: ??Addio al grande Diego Armando #Maradona, il calcio. Dalle 15 @Giangidorsi in diretta insieme a tanti ospiti per parlare del… -