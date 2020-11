Crollo Torre Piloti | la Cassazione conferma le responsabilità per l’incidente del Jolly Nero ma chiede il ricalcolo delle pene | nuovo appello

(Di giovedì 26 novembre 2020) Leperdel cargo del, schiantatosi contro ladel porto di Genova provocando 9 morti, sono definitive. Ma laha disposto unper rideterminazionenei confronti degli imputati. I giudici della corte d’di Genova trattamento sanzionatorio nei confronti del comandante dellaRoberto Paoloni, per il primo ufficiale della nave Lorenzo Repetto e per il direttore di macchina Franco Giammoro va rimodulato. Paoloni in secondo grado era stato condannato a 9 anni e 11 mesi, Repetto a 8 anni e sei mesi, Giammoro a 7 anni. Secondo i legali degli imputati, la ...

