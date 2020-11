Consiglio di Stato conferma obbligo mascherine per i bambini a scuola: respinto ricorso genitori (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Consiglio di Stato ha confermato in via cautelare l'obbligo delle mascherine per i bambini a scuola previsto dal Dpcm del 3 novembre e ha chiesto gli atti del Cts su cui si basa questo provvedimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) Ildihato in via cautelare l'delleper iprevisto dal Dpcm del 3 novembre e ha chiesto gli atti del Cts su cui si basa questo provvedimento. L'articolo .

ilpost : Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria, è stato arrestato per concorso esterno in asso… - 6000sardine : Oggi la #Calabria si sveglia più libera. Il presidente del Consiglio regionale #DomenicoTallini, è stato arrestat… - borghi_claudio : @rosaroccaforte @ausoloda @matteosalvinimi Sempre stato contrario a qualsiasi sistema di voto elettronico, posizion… - GiovaQuez : Il Consiglio di Stato conferma l'obbligo di mascherina per i bambini sopra i 6 anni. Con il decreto cautelare monoc… - Agenpress : Scuola. Consiglio di Stato conferma uso mascherine per bambini oltre 6 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato Moschea: il Comune rinuncia al ricorso al Consiglio di Stato PisaToday Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo delle mascherine per i bambini a scuola

Il Consiglio di Stato ha confermato in via cautelare l'obbligo delle mascherine per i bambini a scuola previsto dai Dpcm del 3 e 17 novembre e chiesto gli atti del Cts su cui si basa questo provvedime ...

Covid-19, Magi (Presidente Ordine dei medici Roma): “Sarà un Natale in trincea”

“Qualunque siano le norme del governo per Natale, per i medici saranno comunque feste in ‘trincea’”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasc ...

Il Consiglio di Stato ha confermato in via cautelare l'obbligo delle mascherine per i bambini a scuola previsto dai Dpcm del 3 e 17 novembre e chiesto gli atti del Cts su cui si basa questo provvedime ...“Qualunque siano le norme del governo per Natale, per i medici saranno comunque feste in ‘trincea’”. Cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, nel corso di un’intervista rilasc ...