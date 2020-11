Carlo Conti, non c’è pace per il conduttore. Dopo il ricovero arriva la bruttissima notizia (Di giovedì 26 novembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Il famoso conduttore Rai Carlo Conti condivide su Instagram il lutto per la morte del celebre autore: ecco il suo saluto all’artista. E’ venuto a mancare Brunetto Salvini, simbolo del teatro toscano, autore di tante commedie da cui è stata tratta ispirazione per vari film. Colmo di commozione l’annuncio della notizia e il saluto all’artista da parte del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, che ha ricordato sui social l’autore, attore e regista di teatro in vernacolo che aveva regalato alla Biblioteca di Scandicci il materiale documentario prodotto nella sua carriera oltre alle opere della figlia Lucilla, artista a sua volta scomparsa troppo presto. (Continua..) Grande costernazione per questo lutto inatteso da parte di Carlo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 26 novembre 2020) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Il famosoRaicondivide su Instagram il lutto per la morte del celebre autore: ecco il suo saluto all’artista. E’ venuto a mancare Brunetto Salvini, simbolo del teatro toscano, autore di tante commedie da cui è stata tratta ispirazione per vari film. Colmo di commozione l’annuncio dellae il saluto all’artista da parte del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, che ha ricordato sui social l’autore, attore e regista di teatro in vernacolo che aveva regalato alla Biblioteca di Scandicci il materiale documentario prodotto nella sua carriera oltre alle opere della figlia Lucilla, artista a sua volta scomparsa troppo presto. (nua..) Grande costernazione per questo lutto inatteso da parte di...

