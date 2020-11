Cagliari | Joao Pedro | «Voglio continuare ad essere un leader»

(Di giovedì 26 novembre 2020)parla della sua stagione ale della crescita a tutto tondo, soprattutto in zona gol. Le sue parole, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Radiolina. Ecco le sue parole sugli obiettivi. «Il mio obiettivo è aiutare la squadra a fare qualcosa di importante. Non è semplice ma abbiamo tanta qualità e si può fare tanto. Vorreiadune dare una mano a tutti.il secondo bomber della storia delfa impressione, ma allo stesso tempo tanto piacere. Mi farebbe piacere avvicinarmi a ciò che ho fatto l’anno scorso, sarebbe veramente bello. Spero di farcela». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS24 Leggi su ...

Il brasiliano ospite a Il Cagliari in diretta in contemporanea su Videolina e Radiolina a ha parlato di vari argomenti Geraldino dos Santos Galvão, per tutti João Pedro, è stato ospite stasera nella t ...Joao Pedro parla della sua stagione al Cagliari e della crescita a tutto tondo, soprattutto in zona gol. Le sue parole sugli obiettivi ...