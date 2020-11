Basta allarmismi ingiustificati sulla riforma del Mes

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nei prossimi giorni saremo nuovamente chiamati ad occuparci dell’ormai famoso MES. Non si discute questa volta dell’utilizzo della nuova - rivoluzionaria - linea di credito sanitaria pandemica da 240 miliardi, di cui 36/37 rivolti al nostro Paese, su cui pure auspichiamo che si riesca ad assumere una decisione definitiva positiva, considerati i vantaggi e l’assenza di vincoli o condizionalità. L’Italia e gli altri Stati membri saranno chiamati a esprimere la propria posizione finaledel Trattato MES, oggetto di un negoziato ormai in dirittura di arrivo in sede europea. Dopo un lungo confronto, si è pronti a cambiare, in meglio come vedremo, alcune regole del gioco di questo strumento tanto discusso. Eppure le polemiche non si placano, dando il senso di quanto sia asfittico e dogmatico talvolta il dibattito politico italiano su alcuni ...