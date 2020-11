Avella prega per Chiara, la 17enne che lotta in ospedale contro il Covid (Di giovedì 26 novembre 2020) Irpinia in lutto, è morto Frank Cancian 26 novembre 2020 Coronavirus, ci sono due nuovi positivi a Pietrastornina 26 novembre 2020 Chiara, 17enne da sempre affetta da importanti patologie sta ... Leggi su avellinotoday (Di giovedì 26 novembre 2020) Irpinia in lutto, è morto Frank Cancian 26 novembre 2020 Coronavirus, ci sono due nuovi positivi a Pietrastornina 26 novembre 2020da sempre affetta da importanti patologie sta ...

zazoomblog : Avella prega per Chiara la 17enne che lotta in ospedale contro il Covid - #Avella #prega #Chiara #17enne #lotta - irpiniatimes1 : Avella prega per Chiara, colpita anche dal Covid-19 - irpiniatimes1 : Chiara sfida il Covid a 17 anni, Avella prega per lei -

Ultime Notizie dalla rete : Avella prega Avella prega per Chiara, la 17enne che lotta in ospedale contro il Covid AvellinoToday Avella prega per Chiara, colpita anche dal Covid-19

??PREGHIAMO PER CHIARA E TUTTI I MALATI?? Nella chiesa del Convento in Avella dalle ore 16,00 alle ore 18.00 ci sarà una preghiera silenziosa davanti a Ge ...

Chiara, 17 anni, lotta contro il coronavirus. Avella si unisce nella preghiera

La giovane Chiara, ancora minorenne, da sempre affetta da importanti patologie, sta combattendo la sua battaglia contro il Covid. Da lunedì pomeriggio la ragazza è ricoverata nella terapia intensiva d ...

??PREGHIAMO PER CHIARA E TUTTI I MALATI?? Nella chiesa del Convento in Avella dalle ore 16,00 alle ore 18.00 ci sarà una preghiera silenziosa davanti a Ge ...La giovane Chiara, ancora minorenne, da sempre affetta da importanti patologie, sta combattendo la sua battaglia contro il Covid. Da lunedì pomeriggio la ragazza è ricoverata nella terapia intensiva d ...