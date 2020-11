814 nuovi casi, 7.626 tamponi e 26 decessi. Fvg 26 novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814 nuovi contagi (il 10,67 per cento dei 7.626 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne, 104 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dall’11 al 24 novembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 27.099, di cui: 6.569 a Trieste, 11.739 a Udine, 5.134 a Pordenone e 3.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 334 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 14.139. Sono 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e 599 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 741, con la seguente suddivisione territoriale: 291 a Trieste, 262 a Udine, 161 a Pordenone e 27 a ... Leggi su udine20 (Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814contagi (il 10,67 per cento dei 7.626eseguiti) e 26da Covid-19. Delle nuove positività odierne, 104 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dall’11 al 24. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 27.099, di cui: 6.569 a Trieste, 11.739 a Udine, 5.134 a Pordenone e 3.323 a Gorizia, alle quali si aggiungono 334 persone da fuori regione. Iattuali di infezione risultano essere 14.139. Sono 55 i pazienti in cura in terapia intensiva e 599 i ricoverati in altri reparti. Icomplessivamente ammontano a 741, con la seguente suddivisione territoriale: 291 a Trieste, 262 a Udine, 161 a Pordenone e 27 a ...

Riccardi_FVG : ??ULTIMI DATI #COVID19 OGGI 26/11 IN #FVG ?? 814 nuovi contagi (104 pregressi, il 10,67 % dei 7.626 tamponi eseguit… - IlFriuli : Coronavirus, 814 nuovi contagi e 26 decessi in Fvg. Tornano a salire i pazienti in terapia intensiva, 55, e i ricov… - maxbasello : @LMtredici Covid: in Fvg 814 nuovi casi (104 pregressi) 7.626 tamponi 26 decessi - MarianoGiustino : Oggi, +28.351 nuovi casi di #Covid19 in #Turchia, +6.814 i ricoverati e +161 morti (questa cifra è contestata dalle… - bibliofede : CoVid 19 - Aggiornamento 19/11 (MONDO) Casi totali: 56.550.685 Nuovi casi: 611.613 Morti totali: 1.354.093 Nuovi M… -

Ultime Notizie dalla rete : 814 nuovi 814 nuovi casi, 7.626 tamponi e 26 decessi. Fvg 26 novembre Udine20 Coronavirus in Fvg, 814 nuovi casi nelle ultime 24 ore (99 a Trieste) e 26 decessi in Regione

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814 nuovi contagi (il 10,67 per cento dei 7.626 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne, 104 afferiscono a test pre ...

814 nuovi casi, 7.626 tamponi e 26 decessi. Fvg 26 novembre

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814 nuovi contagi (il 10,67 per cento dei 7.626 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Delle ...

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814 nuovi contagi (il 10,67 per cento dei 7.626 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne, 104 afferiscono a test pre ...Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814 nuovi contagi (il 10,67 per cento dei 7.626 tamponi eseguiti) e 26 decessi da Covid-19. Delle ...