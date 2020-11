Whirlpool, la soluzione è nella rigenerazione? L’analisi del prof. Pirro (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Whirpool, dando corso a quanto aveva già annunciato e più volte confermato anche in incontri al Mise, dal 31 ottobre ha cessato nel suo sito di Napoli la produzione di lavatrici a caricamento frontale e lava-asciuga top di gamma, considerata non più remunerativa, e in procinto di essere trasferita in altro Paese con costi del lavoro più contenuti. Sino al 31 dicembre, peraltro, i dipendenti dello stabilimento partenopeo continueranno a percepire remunerazioni piene, mentre Invitalia è impegnata nel definire un piano di reindustrializzazione della fabbrica per rioccuparne i 420 addetti e tentare anche, nei limiti del possibile, di non penalizzare le attività dell’indotto che davano lavoro a circa 600 unità, distribuite in altre città della Campania, nel cui territorio a Carinaro nel Casertano è presente anche il centro aziendale per le parti di ricambio. La Whirpool infine, che è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Whirpool, dando corso a quanto aveva già annunciato e più volte confermato anche in incontri al Mise, dal 31 ottobre ha cessato nel suo sito di Napoli la produzione di lavatrici a caricamento frontale e lava-asciuga top di gamma, considerata non più remunerativa, e in procinto di essere trasferita in altro Paese con costi del lavoro più contenuti. Sino al 31 dicembre, peraltro, i dipendenti dello stabilimento partenopeo continueranno a percepire remunerazioni piene, mentre Invitalia è impegnata nel definire un piano di reindustrializzazione della fabbrica per rioccuparne i 420 addetti e tentare anche, nei limiti del possibile, di non penalizzare le attività dell’indotto che davano lavoro a circa 600 unità, distribuite in altre città della Campania, nel cui territorio a Carinaro nel Casertano è presente anche il centro aziendale per le parti di ricambio. La Whirpool infine, che è ...

formichenews : Whirlpool, la soluzione è nella rigenerazione? L’analisi del prof. Pirro ?? - rosaroccaforte : RT @Sara71864853: Ex Ilva Alitalia monte paschi Whirlpool etc.,tutte problematiche per la cui soluzione si elegge e demanda un governo, tut… - Sara71864853 : Ex Ilva Alitalia monte paschi Whirlpool etc.,tutte problematiche per la cui soluzione si elegge e demanda un govern… - GianlucaFicco76 : RT @UilmNazionale: #Whirlpool “Se ci sono soluzioni concrete per il futuro di Napoli ci aspettiamo che il Ministro @SPatuanelli le porti al… - VincenzoAccurso : RT @UilmCampania: #Whirlpool“Se ci sono realmente soluzioni concrete per il futuro di Napoli ci aspettiamo che il Ministro Patuanelli le po… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool soluzione Comerio: ecco il "villaggio" Whirlpool La Prealpina “Comerio New Life”, il futuro dell’ex Whirlpool nelle mani del Gruppo Marella

COMERIO – La società immobiliare milanese PLA del Gruppo Marella dà il via alla promozione del progetto di rigenerazione urbana "Comerio New Life", che interessa l'area di fronte al lago di Varese, fi ...

E' la società immobiliare PLA il futuro dell'ex area Whirlpool di Comerio

L'azienda milanese del gruppo Marella sta completando le procedure per potersi occupare dell'area con il patrocinio della multinazionale e in accordo con il Comune: tramite il crowdfunding si cerchera ...

COMERIO – La società immobiliare milanese PLA del Gruppo Marella dà il via alla promozione del progetto di rigenerazione urbana "Comerio New Life", che interessa l'area di fronte al lago di Varese, fi ...L'azienda milanese del gruppo Marella sta completando le procedure per potersi occupare dell'area con il patrocinio della multinazionale e in accordo con il Comune: tramite il crowdfunding si cerchera ...