The Weeknd contro i Grammy: “Sono corrotti”; Harvey Mason ha già risposto (Di mercoledì 25 novembre 2020) The Weeknd contro i Grammy dopo l’annuncio delle nomination dell’edizione 2021. L’artista è stato ampiamente snobbato e non ha ottenuto nomination in nessuna delle categorie dei Grammy Awards 2021. Sbotta contro l’organizzazione, che gli risponde senza mezzi termini. Visibilmente deluso e amareggiato per la mancata nomination, The Weeknd scrive un tweet istintivo e chiede spiegazioni. “I Grammy restano corroti. Dovete a me, ai miei fan e all’industria trasparenza”, scrive sui social il cantante e produttore che evidentemente era certo di poter ottenere, con la sua musica e con la sua arte, almeno un paio di nomination ai Grammy 2021. Il messaggio di The Weeknd contro i Grammy non è passato ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Thedopo l’annuncio delle nomination dell’edizione 2021. L’artista è stato ampiamente snobbato e non ha ottenuto nomination in nessuna delle categorie deiAwards 2021. Sbottal’organizzazione, che gli risponde senza mezzi termini. Visibilmente deluso e amareggiato per la mancata nomination, Thescrive un tweet istintivo e chiede spiegazioni. “Irestano corroti. Dovete a me, ai miei fan e all’industria trasparenza”, scrive sui social il cantante e produttore che evidentemente era certo di poter ottenere, con la sua musica e con la sua arte, almeno un paio di nomination ai2021. Il messaggio di Thenon è passato ...

dirrtyslave : RT @__RENDEZV0US__: non Katy Perry e Miley Cyrus che mettono like al post di The Weeknd dove dice che i Grammy sono corrotti - thatsmeulia : RT @nakaharaschuya: the weeknd ha semplicemente detto la verità, è il sistema ad essere corrotto, già quando avevano messo starboy e beauty… - bilauraltone : sarò salty tutta la giornata perchè non hanno nominato the weeknd ma YUMMY - flatlinenona : RT @goccedicristall: Qualcuno spieghi quale colpa ha Justin Bieber se the weeknd non è stato nominato? - _ale_xo_ : RT @povitions4u: Non riesco ancora a credere che Yummy ed Holy siano state nominate ai #GRAMMYs mentre The Weeknd non ha ricevuto neanche u… -