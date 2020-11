Speranza: il 2 dicembre presenta il piano vaccini (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'Italia ha iniziato a lavorare dal mese di maggio per promuovere un'iniziativa europea nel campo dei vaccini. E' stato il primo motore dell'iniziativa della Commissione europea che ha iniziato a costruire contatti con le aziende farmaceutiche che stanno sviluppando vaccini, ha detto Speranza Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'Italia ha iniziato a lavorare dal mese di maggio per promuovere un'iniziativa europea nel campo dei. E' stato il primo motore dell'iniziativa della Commissione europea che ha iniziato a costruire contatti con le aziende farmaceutiche che stanno sviluppando, ha detto

Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia che il prossimo 2 dicembre presenterà in Parlamento il Piano str… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero in un Natale di famiglia, con tutte le precauzioni del mondo, ma non via Zoom o Skype. Mi auguro ch… - FirenzePost : Speranza: il 2 dicembre presenta il piano vaccini - lanuovariviera : Covid, il ministro Speranza: 'Il 2 dicembre presento il piano vaccini' - giovanni_gazzo : Speranza: 'Il 2 dicembre presenterò il piano vaccini'. E sul Mes insiste: 'Va usato' -