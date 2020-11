Slack | azioni in forte rialzo per possibile acquisizione di Salesforce

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) –Technologies vola in Borsa, attestandosi a 37,02, con un aumento del 25,15% per lada parte di. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 40,99 e successiva a 50,71. Supporto a 31,26. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, l’accordo che le due società starebbero discutendo valuterebbedi più della sua capitalizzazione di mercato di 17 miliardi di dollari, anche se questa è aumentata a più di 20 miliardi di dollari in seguito alla notizia. In caduta libera.Com, che si attesta a 252,9, con un calo del 3,04%. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 244,7 e successiva a 236,5. Resistenza ...