Serie C, girone C: pareggi per Foggia e Monopoli, Palermo beffato al 94? e fuori dalla zona play-off. La classifica (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel pomeriggio odierno si sono disputate tre gare valide per altrettanti recuperi del campionato di Serie C (girone C).Termina in parità la sfida tra Bisceglie e Monopoli, 1-1 in virtù delle reti messe a segno da Zambataro per gli ospiti al 56' e di Cittadino al 95'. Pari anche a Vibo Valentia dove i padroni di casa della Vibonese hanno impattato per 1-1 contro il Foggia, a segno per i pugliesi D'Andrea all'8' mentre per i calabresi il pari porta la firma di Laaribi. Si ferma anche il Palermo che cede alla Turris, i campani superano 1-0 i rosanero con una rete siglata al 94' da Pandolfi.RISULTATIBisceglie-Monopoli 1-1 ( recupero 9a giornata)Vibonese-Foggia 1-1 (recupero 9a giornata)Palermo-Turris 0-1 (recupero 6a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel pomeriggio odierno si sono disputate tre gare valide per altrettanti recuperi del campionato diC (C).Termina in parità la sfida tra Bisceglie e, 1-1 in virtù delle reti messe a segno da Zambataro per gli ospiti al 56' e di Cittadino al 95'. Pari anche a Vibo Valentia dove i padroni di casa della Vibonese hanno impattato per 1-1 contro il, a segno per i pugliesi D'Andrea all'8' mentre per i calabresi il pari porta la firma di Laaribi. Si ferma anche ilche cede alla Turris, i campani superano 1-0 i rosanero con una rete siglata al 94' da Pandolfi.RISULTATIBisceglie-1-1 ( recupero 9a giornata)Vibonese-1-1 (recupero 9a giornata)-Turris 0-1 (recupero 6a ...

IlModeratoreWeb : Serie C girone C. Palermo 0 Turris 1, ma i rosanero meritavano la vittoria - - ILOVEPACALCIO : #SerieC, #GironeC: la #classifica aggiornata - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : #SerieC, girone C: pareggi per Foggia e Monopoli, #Palermo beffato al 94' e fuori dalla zona play-off. La classific… - Mediagol : #SerieC, girone C: pareggi per Foggia e Monopoli, #Palermo beffato al 94' e fuori dalla zona play-off. La classific… - ftg_soccer : GOAL! Lucchese in Italy Serie C: Girone A Lucchese 4-5 AlbinoLeffe More live scores: -

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Serie D girone D. Casolla uno dei grandi colpi del Rimini Tuttocampo Serie C girone C. Palermo 0 Turris 1, ma i rosanero meritavano la vittoria

(di Filippo Virzì) Battuta d'arresto per il Palermo di Boscaglia, una sconfitta immeritata. I rosanero sono andati più volte in rete.

Inter-Real: Lukaku-Lautaro contro Varane-Nacho è la chiave

Saranno Varane e Nacho a dovere fronteggiare Lukaku e Lautaro, miglior coppia gol della Serie A e fra le più prolifiche in Europa ... Dopo tre gare, l'Inter è l'unica squadra nel girone a non avere ...

(di Filippo Virzì) Battuta d'arresto per il Palermo di Boscaglia, una sconfitta immeritata. I rosanero sono andati più volte in rete.Saranno Varane e Nacho a dovere fronteggiare Lukaku e Lautaro, miglior coppia gol della Serie A e fra le più prolifiche in Europa ... Dopo tre gare, l'Inter è l'unica squadra nel girone a non avere ...