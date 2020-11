Papa Francesco e Xi bisticciano sugli uiguri. E Pompeo… (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Grato” a Papa Francesco “per aver evidenziato la persecuzione del Partito comunista cinese contro i musulmani uiguri. Il mondo ha bisogno della continua e vigorosa testimonianza della Santa Sede a favore dei più deboli del mondo”. Parola (anzi tweet) di Mike Pompeo, segretario di Stato americano, che soltanto due mesi fa, proprio sulla Cina, apriva un fronte con la Santa Sede che lo portò a vedersi negato il ricevimento da parte del pontefice nel corso della sua visita a Roma a fine settembre (incontrò “soltanto” l’omologo, il cardinale Pietro Parolin). “C’erano da tempo pressioni sul Papa perché dicesse qualcosa sulla sorte degli uiguri”, aveva spiegato ieri a Formiche.net Francesco Sisci, sinologo e docente all’Università del Popolo di Pechino. Convinto però che le parole del ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Grato” a“per aver evidenziato la persecuzione del Partito comunista cinese contro i musulmani. Il mondo ha bisogno della continua e vigorosa testimonianza della Santa Sede a favore dei più deboli del mondo”. Parola (anzi tweet) di Mike Pompeo, segretario di Stato americano, che soltanto due mesi fa, proprio sulla Cina, apriva un fronte con la Santa Sede che lo portò a vedersi negato il ricevimento da parte del pontefice nel corso della sua visita a Roma a fine settembre (incontrò “soltanto” l’omologo, il cardinale Pietro Parolin). “C’erano da tempo pressioni sulperché dicesse qualcosa sulla sorte degli”, aveva spiegato ieri a Formiche.netSisci, sinologo e docente all’Università del Popolo di Pechino. Convinto però che le parole del ...

eziomauro : Lo strappo di Papa Francesco con la Cina: 'Gli uiguri sono perseguitati' - ItalianAirForce : 'Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo i… - Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: la Chiesa “non è un mercato” o “un partito politico” - mecca_salvatore : RT @MediasetTgcom24: Papa Francesco: 'La chiesa non è un partito politico' #papafrancesco - PietrodeMartell : RT @laogai_italia: Papa Francesco per la prima volta afferma che gli Uiguri sono perseguitati. La risposta di Pechino: affermazioni 'totalm… -