Morte Maradona | Dybala gli dedica un video | “Riposa in pace | Diego”

Paulo Dybala, connazionale di Diego Maradona, sta vivendo dei momenti particolari: gli argentini lo ritenevano un simbolo proprio come i napoletani, per questo il saluto a Diego da parte dei giocatori albicelesti è ancora più sentito. E non è da meno appunto neanche Dybala che sui social, oltre al post, allega anche un video del Pibe mentre palleggiava nel riscaldamento di Bayern Monaco-Napoli (Coppa Uefa), accompagnato nel sottofondo da "Live is Life" Queste le parole della Joya per ricordare il più grande argentino della storia: "Grazie di tutto Diego, riposa in pace".

