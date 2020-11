Morte Maradona, da Ottavio Bianchi a Bruno Conti: il mondo del calcio in lutto (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Sono talmente sconvolto che non riesco a parlare. Mi scusi, ma proprio non riesco a parlare”. Cosi’ all’Adnkronos Ottavio Bianchi allenatore del Napoli del primo scudetto, nella stagione 1986-87, sulla Morte di Diego Armando Maradona, colpito da malore mentre si trovava nella sua casa del barrio San Andres, a Buenos Aires. “Non riesco nemmeno a parlare…”. Si limita a rispondere così all’Adnkronos Bruno Giordano, amico e storico compagno di squadra di Diego Armando Maradona nel Napoli del duplete 1987. Negli Anni 80 voleva portarlo al Napoli, “pensa quello che potremo combinare insieme”, gli disse. Oggi Bruno Conti, l’ex giocatore di Roma e della Nazionale, attraverso i social ricorda Diego Maradona, l’ex campione argentino scomparso a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Sono talmente sconvolto che non riesco a parlare. Mi scusi, ma proprio non riesco a parlare”. Cosi’ all’Adnkronosallenatore del Napoli del primo scudetto, nella stagione 1986-87, sulladi Diego Armando, colpito da malore mentre si trovava nella sua casa del barrio San Andres, a Buenos Aires. “Non riesco nemmeno a parlare…”. Si limita a rispondere così all’AdnkronosGiordano, amico e storico compagno di squadra di Diego Armandonel Napoli del duplete 1987. Negli Anni 80 voleva portarlo al Napoli, “pensa quello che potremo combinare insieme”, gli disse. Oggi, l’ex giocatore di Roma e della Nazionale, attraverso i social ricorda Diego, l’ex campione argentino scomparso a ...

