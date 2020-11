Morte Maradona, assessore Borriello a iNews24: “Al lavoro per intitolare stadio a Diego” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ciro Borriello, l’assessore allo sport del Comune di Napoli ha scambiato brevi battute con la redazione in merito alla possibilità di intitolare lo stadio San Paolo col nome di Maradona Lo stadio San Paolo è l’unico edificio a brillare stanotte, tutto intorno il vuoto ed un silenzio assordante. Fuorigrotta non è abituata alla quiete, le L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ciro, l’allo sport del Comune di Napoli ha scambiato brevi battute con la redazione in merito alla possibilità diloSan Paolo col nome diLoSan Paolo è l’unico edificio a brillare stanotte, tutto intorno il vuoto ed un silenzio assordante. Fuorigrotta non è abituata alla quiete, le L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : #Pelè: “Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo” #maradona - DiMarzio : #Maradona, minuto di silenzio oggi e domani in #UCL ed #UEL - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - mena01601 : Non sono mai stata una tifosa del Napoli nonostante sia campana, seguivo tutt'altra squadra ma quando ho letto dell… - SkySport : Morte Maradona, Insigne: 'Ti ameremo per sempre'. Mertens: 'Scelto Napoli pensando a te' #SkySport #DiegoMaradona… -