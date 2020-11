Meteo, le previsioni di giovedì 26 novembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua il periodo di alta pressione che sta interessando il nostro Paese. Se nelle regioni del nord si prevedono banchi di nebbia ma generale bel tempo, al centro saranno le nubi a caratterizzare la giornata di giovedì 26 novembre. La pioggia si vedrà, però, solo al sud e sulle isole: nelle zone orientali della Sardegna e sul palermitano in Sicilia. previsioni in peggioramento verso il weekend, dove sono attese piogge e anche forti temporali su tutto lo stivale (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 novembre 2020) Continua il periodo di alta pressione che sta interessando il nostro Paese. Se nelle regioni del nord si prevedono banchi di nebbia ma generale bel tempo, al centro saranno le nubi a caratterizzare la giornata di26. La pioggia si vedrà, però, solo al sud e sulle isole: nelle zone orientali della Sardegna e sul palermitano in Sicilia.in peggioramento verso il weekend, dove sono attese piogge e anche forti temporali su tutto lo stivale (LE).

