Mercato Juventus | occasione dal PSG | Paratici tenta il colpo a parametro 0

Mercato Juventus – Angel Di Maria sta valutando l'addio definitivo dal Paris Saint Germain. Il talentoso esterno argentino è finito di diritto nel mirino Mercato della dirigenza bianconera, il classe '88 vuole intraprendere nuove avventure e potrebbe chiudere la sua carriera proprio nel campionato che ancora gli manca, la Serie A. Un giocatore che fu eletto ai tempi del Real Madrid, uno dei preferiti di Cristiano Ronaldo: proprio per l'ottimo feeling fra i due. Naturale pensare che l'acquisto di Angel farebbe felice l'amico e ex compagno CR7. Mercato Juventus, Di Maria a parametro zero? Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, dal portale sportivo 'Don Balon', tra le squadre più attente alla situazione riguardante Di Maria ci sarebbe proprio la Juventus, che ...

