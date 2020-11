Meghan Markle ha perso il secondo figlio: “Un dolore insopportabile, parlatene” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Meghan Markle ha scelto di condividere con il mondo, tramite una lettera pubblicata dal New York Times, la storia della perdita del suo secondo figlio. Un aborto spontaneo che l’ha segnata profondamente. Nell’articolo si legge di una madre addolorata che però invita le altre donne ad affrontare questa sofferenza e a parlarne. Meghan Markle: “Ho avuto un aborto spontaneo, un dolore insopportabile” “Era una mattina di luglio che iniziava normalmente come qualsiasi altro giorno… Prepara la colazione. Dai da mangiare ai cani. Prendi le vitamine. Trova quel calzino mancante. Raccogli il pastello canaglia che è rotolato sotto il tavolo. Raccogli i capelli in una coda di cavallo prima di prendere tuo figlio dalla sua culla” così inizia il ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha scelto di condividere con il mondo, tramite una lettera pubblicata dal New York Times, la storia della perdita del suo. Un aborto spontaneo che l’ha segnata profondamente. Nell’articolo si legge di una madre addolorata che però invita le altre donne ad affrontare questa sofferenza e a parlarne.: “Ho avuto un aborto spontaneo, un” “Era una mattina di luglio che iniziava normalmente come qualsiasi altro giorno… Prepara la colazione. Dai da mangiare ai cani. Prendi le vitamine. Trova quel calzino mancante. Raccogli il pastello canaglia che è rotolato sotto il tavolo. Raccogli i capelli in una coda di cavallo prima di prendere tuodalla sua culla” così inizia il ...

