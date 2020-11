Juventus | Ibrahimovic | “Centro sportivo Juve un disastro | docce erano rotte”

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Zlatanha concesso una lunga intervista ad Aftonbladet, dopo aver vinto per la dodicesima volta il Pallone d’Oro svedese. L’ex attaccante dellaha parlato a 360° della sua carriera, attuale e passata, soffermandosi anche sul suo trascorso in bianconero, quando fu Luciano Moggi a portare in Italia dall’Ajax l’allora 22enne Ibra. Il suo rapporto con lasi concluse dopo due stagioni a seguito della retrocessione in Serie B dei bianconeri a causa del processo “Calciopoli“, dopo le quali si trasferì all’Inter. LEGGI ANCHE:, Ronaldo fa 34 in Champions League: vicino un nuovo record LEGGI ANCHE:, Morata e Ronaldo insostituibili: sono i più decisivi d'Europa Luciano Moggi, ex dirigente ...