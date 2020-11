Il Covid non ferma la Vaporart che giocherà in Sicilia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Bernareggio, 25 novembre 2020 - Una telefonata chiarificatrice tra il general manager della Pallacanestro Bernareggio Max Bardotti e il sindaco di Torrenova , in provincia di Messina, ha sistemato ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 25 novembre 2020) Bernareggio, 25 novembre 2020 - Una telefonata chiarificatrice tra il general manager della Pallacanestro Bernareggio Max Bardotti e il sindaco di Torrenova , in provincia di Messina, ha sistemato ...

lorepregliasco : Ma davvero qui sopra c'è qualcuno che pensa che 853 morti COVID in un giorno non siano un problema, un dramma? Mah. - matteosalvinimi : Matteo, 29 anni, decide di farsi ricoverare per non lasciare solo lo zio Paolo, affetto da sindrome di Down e in co… - myrtamerlino : In due giorni 1483 morti, 1483 persone che non sono riuscite a sconfiggere il #Covid_19. Stavolta i numeri sono pi… - DevisuCarlo84 : @LeonardoLeona10 @ilgiornale Vorrà dire che farò come ho fatto negli ultimi 9 mesi. Non prenderò il covid. O se l'h… - daniele19921 : RT @revneD88: Sento gente che dice: 'È morto a 50 anni di Covid,o Mio Dio'.Vi faccio presente che si muore a qualsiasi età, quel 50enne di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Il Covid non ferma la chirurgia al Poma di Mantova: «Da noi si continua ad operare tutto» La Gazzetta di Mantova La Protezione civile porta i libri a casa

(C.Arc.) Non solo il pranzo o la cena a domicilio. Adesso si possono prenotare anche i libri. La cultura non si ferma neppure in tempo di Covid-19. Ieri il sindaco Walter Stefan ha svelato ...

Covid, Trump: “Entusiasta per il vaccino. Wall street sopra i 30mila punti record storico”

(Agenzia Vista) Washington, 25 novembre Covid, Trump: “Entusiasta per il vaccino. Wall street sopra i 30mila punti record storico” “Nonostante tutto quello che sta succedendo con la ...

(C.Arc.) Non solo il pranzo o la cena a domicilio. Adesso si possono prenotare anche i libri. La cultura non si ferma neppure in tempo di Covid-19. Ieri il sindaco Walter Stefan ha svelato ...(Agenzia Vista) Washington, 25 novembre Covid, Trump: “Entusiasta per il vaccino. Wall street sopra i 30mila punti record storico” “Nonostante tutto quello che sta succedendo con la ...