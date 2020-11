Giornata contro la violenza sulle donne, l’iniziativa di una scuola di Roma: un ciclamino per ogni donna uccisa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questa mattina gli studenti della scuola secondaria di primo grado sono partiti dal proprio istituto, quello di “Via Nitti” a Roma, e hanno portato, ognuno distanziato dall’altro, un ciclamino. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 novembre 2020) Questa mattina gli studenti dellasecondaria di primo grado sono partiti dal proprio istituto, quello di “Via Nitti” a, e hanno portato, ognuno distanziato dall’altro, un. L'articolo .

Fedez : In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, io e ?Chiara? abbiamo deciso di supportare Valentina ne… - Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - juventusfc : Per la giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne, la Juventus collabora con… - giorgiosanzone : RT @InasCisl: Vittime di violenza: oggi, come ogni giorno, al vostro fianco per aiutarvi a ricominciare. Lo facciamo chiedendo per voi il… - Leoni7Lory : RT @EliaDeNittis: vedo più tweet sulla tragica morte di #Maradona che per la giornata contro la violenza sulle donne. #nonunadimeno #nonsei… -