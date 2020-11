Feltri e le dichiarazioni sulla ragazza stuprata | “Tiriamo le orecchie ai genitori”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Aria di bufera per Vittorio, dopo leriguardo il caso dell’imprenditore Genovese, arrestato per stupro ai danni di una 18enne. “Mi domando“, scrive “entrando nella camera da letto dell’abbiente ospite cosa pensava di andare a fare, a recitare il rosario? Sarebbe stato meglio rimanere alla larga da costui”. Dopo di che,punta il dito sui genitori della, tacciandoli di assenteismo. “Concedo alla poveradelle attenuanti, ma ai genitori tiriamo le”. Il web è entrato in rivolta a seguito delle sue. Le parole disono state definite “vomitevoli e disgustose” dalla senatrice del Pd, Simona Malpezzi. “Questa è violenza di genere, è vittimizzazione secondaria, è sessismo”. Mentre ...