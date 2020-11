Di Natale celebra Maradona | “Orgoglioso di aver giocato con lui”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Sono sconvolto e incredulo! Addio Diego…sono stato onorato e orgoglioso diti conosciuto epotuto giocare con te. Per me che da napoletano eri e sei Il dio del calcio. Ti ho visto da bambino giocare al San Paolo e di lì mi sono innamorato del calcio. Ti devo ringraziare perché veramente se sono diventato un calciatore è solo grazie a te. Sarai per sempre il più grande, il più forte. Sarai per sempre una leggenda. Riposa in pace adesso Diego“. Questo l’omaggio sui social di Antonio Dia Diego Armando, scomparso quest’oggi all’età di 60 anni per un attacco respiratorio. L’ex bomber dell’Udinese giocò insieme ain occasione di una partita di beneficenza all’Olimpico di Roma. SportFace.