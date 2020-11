Detto Fatto sta per chiudere? La Rai valuta, dopo lo scandalo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Detto Fatto è nell’occhio del ciclone dopo lo scandalo sul tutorial della puntata di ieri. Lo show di Bianca Guaccero rischia infatti la chiusura da parte della Rai. Il programma Rai condotto da Bianca Guaccero “Detto Fatto” è, giustamente, al centro di una polemica tanto forte da far pensare ad una cancellazione dal palinsesto della Rai. Leggi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020)è nell’occhio del ciclonelosul tutorial della puntata di ieri. Lo show di Bianca Guaccero rischia infatti la chiusura da parte della Rai. Il programma Rai condotto da Bianca Guaccero “” è, giustamente, al centro di una polemica tanto forte da far pensare ad una cancellazione dal palinsesto della Rai. Leggi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - MrsHannigram : RT @speroscherzi_: A Detto Fatto ci sono degli autori, una redazione, delle persone possibile che nessuno abbia pensato di alzare la mano e… - LuigieLestelle : RT @ElioLannutti: detto fatto tutorial spesa tacchi alti sensuale rai2 polemiche -