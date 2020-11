Coronavirus: Conte, 'su vacanze neve risposta comune Ue opportuna ma no imposizioni' (Di mercoledì 25 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 25 novembre 2020) su Notizie.it.

Linkiesta : Il grande bluff. Sciare con prudenza, ballare distanziati e sperare che il vaccino arrivi presto a toglierci le ca… - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, tampone #Conte negativo, tosse nasce da corde vocali #ANSA #coronavirus @GiuseppeConteIT - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Fiero di essere italiano. Qualcosa che non rifarei? Non sono infallibile” - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'su vacanze neve risposta comune Ue opportuna ma no imposizioni'... - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Conte: 'Sulle misure in vista del Natale ci sia un coordinamento Ue' #coronavirus -