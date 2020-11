Colliano | operazione ‘Colorado’ | estorsioni e bombe carta | gli arrestati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa)- Sono undici le persone indagate, di cui tre finite in carcere, due agli arresti domiciliari e sei raggiunte dal divieto di dimora nel comune di residenza, dalla Procura di Salerno, a seguito di una indagine condotta dal comando provinciale dei Carabinieri di Salerno che questa mattina, in collaborazione con i militari delle provincie di Salerno, Avellino e Napoli, ha portato al fermo degli indiziati a cui è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Salerno, accusati a vario titolo, dei reati di delitto contro il patrimonio, contro l’industria ed il commercio, contro la fede pubblica ed in materia di detenzione di armi. L’indagine ha avuto inizio nel gennaio del 2017, nell’ambito dell’inchiesta che gli inquirenti e la Procura hanno soprannominato “Colorado”, scaturita a seguito di una ...