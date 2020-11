Barbara D’Urso stronca Paola Caruso: “Hai detto una cosa orrenda, nessuno l’ha pagata” (VIDEO) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Paola Caruso contro Imma, la madre biologica Dopo averlo annunciato venerdì scorso a Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso a Domenica Live ha invitato Paola Caruso. E proprio nel contenitore televisivo di Canale 5 ha fatto scalpore la rivelazione clamorosa dell’ex Bonas di Avanti un altro su Imma, sua madre biologica. Giorni prima, sulle varie riviste e siti di gossip, la soubrette calabrese ha affermato che colei che l’ha messa al mondo si sarebbe fatta viva solo per avere del denaro. Tuttavia nel rotocalco 5 condotto da Carmelita, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto chiarire quanto è stato detto: “Ha parlato con delle persone dicendo ‘Ah, ma io ho i follower, voglio l’agente, lo sponsor’. Una madre che ritrova sua figlia non pensa a queste ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 25 novembre 2020)contro Imma, la madre biologica Dopo averlo annunciato venerdì scorso a Pomeriggio Cinque,a Domenica Live ha invitato. E proprio nel contenitore televisivo di Canale 5 ha fatto scalpore la rivelazione clamorosa dell’ex Bonas di Avanti un altro su Imma, sua madre biologica. Giorni prima, sulle varie riviste e siti di gossip, la soubrette calabrese ha affermato che colei chemessa al mondo si sarebbe fatta viva solo per avere del denaro. Tuttavia nel rotocalco 5 condotto da Carmelita, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha voluto chiarire quanto è stato: “Ha parlato con delle persone dicendo ‘Ah, ma io ho i follower, voglio l’agente, lo sponsor’. Una madre che ritrova sua figlia non pensa a queste ...

