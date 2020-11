Addio a Diego Armando Maradona, il saluto sui social: "È morto il calcio" (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'ex campione di calcio argentino Diego Armando Maradona e' morto nella sua abitazione di Tigre, provincia di Buenos Aires, per un arresto cardiocircolatorio. L'ex campione di calcio argentino Diego Armando Maradona è morto nella sua abitazione di Tigre, provincia di Buenos Aires, per un arresto cardiocircolatorio. Lo riferisce il quotidiano argentino Clarin nella edizione online. Maradona aveva compiuto sessant'anni il 30 ottobre ed era stato sottoposto nei giorni scorsi a … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 25 novembre 2020) L'ex campione diargentinoe'nella sua abitazione di Tigre, provincia di Buenos Aires, per un arresto cardiocircolatorio. L'ex campione diargentinonella sua abitazione di Tigre, provincia di Buenos Aires, per un arresto cardiocircolatorio. Lo riferisce il quotidiano argentino Clarin nella edizione online.aveva compiuto sessant'anni il 30 ottobre ed era stato sottoposto nei giorni scorsi a …

chetempochefa : Addio a Diego Armando #Maradona, leggenda del calcio mondiale, aveva 60 anni. - MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - forumJuventus : ???? Addio a Diego Armando Maradona ???? Leggenda del calcio mondiale, aveva 60 anni ?? - YujiMarutani : RT @vogue_italia: Addio Diego, che 'non poteva vivere senza quella fama che non lo lasciava vivere' - blackandwhiteZ1 : Sei stato uno dei più grandi eroi della mia vita anche se giocavi in una squadra rivale. Oggi finisce l'epoca del M… -