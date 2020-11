25 novembre, donne che tentano il destino via mare: 10 mila sono vittime di tratta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le donne che arrivano via mare rappresentano il 9,9% dei migranti sbarcati. Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati lancia l’allarme: la totalità delle donne migranti provenienti dall’Africa hanno nel loro viaggio subito una qualche forma di violenza. La violenza sulle donne è una piaga universale che L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 25 novembre 2020) Leche arrivano viarappresentano il 9,9% dei migranti sbarcati. Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati lancia l’allarme: la totalità dellemigranti provenienti dall’Africa hanno nel loro viaggio subito una qualche forma di violenza. La violenza sulleè una piaga universale che L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

